Mauges-Expo, le Forum de la Maquette, de la Figurine et du Train Parc des Expositions de la Meilleraie Cholet

Informations pratiques

Cholet

Mauges-Expo, le Forum de la Maquette, de la Figurine et du Train

Parc des Expositions de la Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Les 17 et 18 octobre 2026, se tient au Parc des Expositions de la Meilleraie, une nouvelle édition du forum de la Maquette, Mauges-Expo, organisé par la trentaine de membres de l’Association choletaise Maquettes Club des Mauges.

Prisé par un public curieux, des collectionneurs et des passionnés de maquettisme et de modélisme, l’événement attire plus de 450 exposants venus de toute la France mais également d’Europe. Sur 1200 mètres d’exposition, plus de 150 stands proposent au regard conquis d’avance des enfants et des adultes, des milliers de maquettes, des figurines, des représentations de scènes en miniature, ainsi que des modèles réduits motorisés. 3000 visiteurs sont attendus au Parc de la Meilleraie.

Mauges-Expo propose par ailleurs des animations et démonstrations diverses, notamment de nombreux véhicules radiocommandés (camions, engins de travaux publics etc.). Bien sûr, les exposants se tiennent à la disposition des visiteurs pour partager et commenter leur passion. .

Parc des Expositions de la Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 64 57 96 mcm.cholet@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On October 17 and 18, 2026, a new edition of the model-making forum, Mauges-Expo, will be held at the Parc des Expositions de la Meilleraie, organized by the approximately thirty members of the Cholet-based Maquettes Club des Mauges.

L’événement Mauges-Expo, le Forum de la Maquette, de la Figurine et du Train Cholet a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme du Choletais