Maxi Best Of Tour – GiedRé, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne

Maxi Best Of Tour – GiedRé Dimanche 21 juin, 21h00 Parc des Droits de l’Homme Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:15:00+02:00

Fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:15:00+02:00

Ce que GiedRé aime, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos. Et ce qu’elle aime encore plus, c’est chanter ses chansons rigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos. Toujours aussi acide et faussement mièvre, la chanteuse revient sur scène avec une formule Maxi Best Of, sans frites, mais gentiment provocatrice.

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Ce que GiedRé aime, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos. Et ce qu’elle aime encore plus, c’est chanter ses chansons rigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos.

© Soliana