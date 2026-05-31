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Maxi Best Of Tour – GiedRé, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne

Maxi Best Of Tour – GiedRé, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne

Maxi Best Of Tour – GiedRé, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Parc des Droits de l’Homme

Adresse : 115 rue du 4 Août 1789 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Maxi Best Of Tour – GiedRé Dimanche 21 juin, 21h00 Parc des Droits de l’Homme Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:15:00+02:00
Fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:15:00+02:00

Ce que GiedRé aime, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos. Et ce qu’elle aime encore plus, c’est chanter ses chansons rigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos. Toujours aussi acide et faussement mièvre, la chanteuse revient sur scène avec une formule Maxi Best Of, sans frites, mais gentiment provocatrice.

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Ce que GiedRé aime, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos. Et ce qu’elle aime encore plus, c’est chanter ses chansons rigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos.

© Soliana

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