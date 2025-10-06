MAY DAY N12 Mayenne
MAY DAY N12 Mayenne dimanche 10 mai 2026.
MAY DAY
N12 Les Châteliers Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Plus de 40 obstacles à franchir !
Par l’association Le Son de Vie qui a pour but de créer des événements au profit d’associations caritative.
Lors de la MAY DAY, plus de 40 obstacles seront à franchir.
Préparez-vous à ramper, patauger, nager, sauter, varapper et passer des obstacles d’une hauteur maximum de trois mètres ! .
N12 Les Châteliers Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire lesondevie53@gmail.com
English :
More than 40 obstacles to overcome!
German :
Über 40 Hindernisse, die es zu überwinden gilt!
Italiano :
Oltre 40 ostacoli da superare!
Espanol :
¡Más de 40 obstáculos que superar!
