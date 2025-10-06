MAY DAY N12 Mayenne

MAY DAY

N12 Les Châteliers Mayenne Mayenne

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Plus de 40 obstacles à franchir !

Par l’association Le Son de Vie qui a pour but de créer des événements au profit d’associations caritative.

Lors de la MAY DAY, plus de 40 obstacles seront à franchir.

Préparez-vous à ramper, patauger, nager, sauter, varapper et passer des obstacles d’une hauteur maximum de trois mètres ! .

N12 Les Châteliers Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire lesondevie53@gmail.com

English :

More than 40 obstacles to overcome!

German :

Über 40 Hindernisse, die es zu überwinden gilt!

Italiano :

Oltre 40 ostacoli da superare!

Espanol :

¡Más de 40 obstáculos que superar!

L’événement MAY DAY Mayenne a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme Mayenne Co