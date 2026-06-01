Maya KAMATY à Toulouse (31) Festival Rio Loco, Rio Loco, Toulouse

Maya KAMATY à Toulouse (31) Festival Rio Loco Vendredi 12 juin, 18h30 Rio Loco Haute-Garonne

Scène prairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00

Maya Kamaty est la fille du musicien Gilbert Pounia, leader du groupe de maloya Ziskakan, et de la conteuse Any Grondin. De sa mère, elle hérite du goût des mots. De son père, l’amour du maloya, mais elle crée son propre sillon, dans un vrai dépouillement folk.

De La Réunion, son petit paradis chéri, Maya cultive l’âme insulaire et l’amour de la fête. « Coup de Coeur » de l’Académie Charles Cros, son premier album Santié Papang (2014) lui fait faire le tour du globe. Avec l’opus Pandiyé (2018), l’autrice-compositrice-interprète fait évoluer son maloya en profondeur. Il bifurque définitivement vers les musiques urbaines avec Sovaz (2024) et ses incursions dans le hip-hop, la trap et la pop atmosphérique, en collaboration avec le beatmaker Sskyron, à la pointe de la production actuelle.

Rage profonde, énergie brute, groove imparable… Maya Kamaty explore, dénonce, incarne. Et fait du créole un langage universel pour porter haut ses engagements

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Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

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Rio Loco Prairie des Filtres 31000 Toulouse Toulouse 31070 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rio-loco.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://rio-loco.org/programme/?date=2026-06-12&event=69cd12cc296c5871f4b5139e »}]

Autrice-compositrice-interprète, Maya KAMATY a fait évoluer son maloya en profondeur. Il bifurque définitivement vers les musiques urbaines LA REUNION MALOYA