Mayotte à la rencontre des mondes (titre provisoire) Mucem Marseille 2e Arrondissement

Mayotte à la rencontre des mondes (titre provisoire)

Du 18/11/2026 au 17/10/2027 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 18h.

Fermé le mardi

Fermé le 25 décembre et le 1er mai. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-18 10:00:00

fin : 2027-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-11-18

Commissariat Abdoul-Karime Ben Saïd, directeur du MuMA (musée de Mayotte), M.Colardelle, conservateur général du patrimoine, président du conseil scientifique du MuMA, C. Foissey, conservatrice en chef du patrimoine émérite, chargée de mission au MuMA.

Le Mucem dévoile une exposition inédite consacrée à Mayotte, cette île française dont la culture est méconnue en Métropole, située à plus de 7 000 kilomètres, au cœur de la zone indo-pacifique.









Terre de contrastes et de métissages, Mayotte se révèle comme un véritable carrefour culturel, un lieu de rencontres multiples parfois conflictuelles, souvent fécondes. Volcanique par nature, l’île est un creuset d’influences africaines, malgaches, arabo-musulmanes et austronésiennes. Ces échanges ont façonné ses langues, ses cuisines, ses savoirs, ses croyances, ses artisanats. Les boutres, ces embarcations traditionnelles, ont sillonné les mers, transportant épices, or, esclaves, mais aussi idées, traditions et récits.









Aujourd’hui, ces sociabilités anciennes, pilier de la communauté mahoraise, sont fragilisées mondialisation, catastrophes naturelles, dématérialisation des relations humaines… Les anciens disparaissent, emportant avec eux des savoirs précieux.









C’est pour préserver cette mémoire que le musée de Mayotte a vu le jour en 2015. Sa mission collecter, conserver et transmettre les récits oraux, les objets, les pratiques du passé et du présent. L’exposition au Mucem est l’un des fruits de ce travail ambitieux.









Plus de 100 objets témoins de la nature, de l’archéologie, de l’histoire, de l’ethnologie, des pratiques des œuvres artistiques donnent à l’exposition une ampleur exceptionnelle. Parmi eux, des roches volcaniques du volcan Fani Maoré plus jeune volcan du monde –, témoins récents de l’évolution géologique de l’île, des céramiques archéologiques, des fragments du cristal de roche qui était taillé dans l’archipel avant d’être transformé en précieux objets d’art fatimides, un squelette du monstre marin (cachalot), une pirogue à balancier monoxyle, une grande voile de boutre, le décret original d’abolition de l’esclavage, un fitako (chaise à porteurs), des témoignages artistiques tels que le tableau de Didier Valhère La Mahoraise, mais aussi des œuvres immatérielles comme la littérature orale ou les poèmes de Nassuf Djailani. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Curators: Abdoul-Karime Ben Saïd, Director of MuMA (Musée de Mayotte), M. Colardelle, General Curator of Heritage, Chairman of MuMA’s Scientific Advisory Board, C. Foissey, Chief Curator of Heritage Emeritus, Project Manager at MuMA.

L’événement Mayotte à la rencontre des mondes (titre provisoire) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille