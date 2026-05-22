Mazaccio & Drowilal Manoir de Kerlaouen Lesneven

Lesneven

Mazaccio & Drowilal

Manoir de Kerlaouen 48 rue général de Gaulle Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-04

Elise Mazac alias Mazaccio (1988) et Robert Drowilal (1986) sont deux artistes français officiant sous le nom Mazaccio & Drowilal. Influencés tous deux par l’art conceptuel, la peinture Pop et la Pictures Generation, ils mènent un travail para-photographique basé autour du principe de collimage . Leurs travaux abordent divers sujets comme la célébrité, l’image de marque, et l’identité.

En s’appuyant sur différentes disciplines, allant de l’histoire de l’art aux visual studies en passant par l’anthropologie, la psychanalyse et les théories de la communication, ils s’intéressent à la fabrique des icônes et des role-models, ainsi qu’aux concepts de persona et d’extimité, qui leur sont intrinsèquement liés. .

Manoir de Kerlaouen 48 rue général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 43 34 95

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English :

L’événement Mazaccio & Drowilal Lesneven a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne