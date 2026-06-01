MBA – Visite-découverte pour les tout petits (3-6 ans), Musée des Beaux-Arts (MBA), Draguignan

MBA – Visite-découverte pour les tout petits (3-6 ans) 6 juillet – 30 octobre Musée des Beaux-Arts (MBA) Var

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T11:00:00+02:00 – 2026-07-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-30T11:00:00+01:00 – 2026-10-30T11:30:00+01:00

Après une découverte sensorielle de l’exposition, les jeunes enfants expérimentent en atelier les couleurs fauves et la forme des éléments (minéral, eau et végétal).

Tous les lundis et vendredis à 11h – durée : 35 min – gratuit – sur réservation (uniquement pour les enfants, les parents n’ont pas besoin de réserver).

Du lundi 6 juillet au lundi 31 août et du 17 au 31 octobre

Musée des Beaux-Arts (MBA) 9 rue de la République, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 10 26 85 https://mba-draguignan.fr/ Le Musée des Beaux-Arts de Draguignan est le principal musée municipal de la ville de Draguignan, ancienne préfecture du Var jusqu’en 1974. Situé dans le centre historique de la commune, il est installé depuis 1888 dans l’ancien palais d’été de Monseigneur du Bellay, évêque de Fréjus de 1739 à 1766.

Autour de l’exposition Les roches rouges