Mecanik Paradize 2026, Halle de La Machine, Toulouse
jeudi 8 octobre 2026 · Halle de La Machine · Toulouse
Informations pratiques
Mecanik Paradize 2026 8 octobre – 7 novembre Halle de La Machine Haute-Garonne
De 35 € à 73 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T15:00:00+02:00 – 2026-10-08T23:55:00+02:00
Fin : 2026-11-07T15:00:00+01:00 – 2026-11-07T23:55:00+01:00
Du 8 au 11 octobre 2026, Mecanik Paradize revient à la Halle de La Machine en plein air à Toulouse. Venez vivre trois soirées et une journée exception Onelles, à l’occasion de la clôture du Pink Paradize Festival en co-production avec les Productions du Possible.
Découvrez la line up des trois soirs et la programmation arts de rue du dimanche. Le Dimanche, la programmation est gratuite.
Jeudi 8 Octobre
– Purple Disco Machine
– Selah Sue
– Caravan Palace
& Spectacle de Machine Vivantes, sur une scénographie de François Delaroziere
Vendredi 9 Octobre
– Paul Kalkbrenner
– Christoph
– Delaurentis
& Spectacle de Machine Vivantes, sur une scénographie de François Delaroziere
Samedi 10 Octobre
Takeover Collectif ORGANiK
– Azyr / BLK
– Clara Cuvé
– DYEN / LESSSS
– Øtta
– Rebekah
– SCHROTTHAGEN
– space 92 / Popof
– Turbulences
& Spectacle de Machine Vivantes, sur une scénographie de François Delaroziere
Dimanche 11 Octobre – Gratuit
– Plastic Monsters (spectacle tout Public)
+ Gendarmery (arts de rue)
+ Patrick De Valette (humour burlesque)
+ Arnaud Aymard (chanson)
+ DJ Mulot (boom)
Halle de La Machine 3, Avenue de l’Aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.halledelamachine.fr/evenements/mecanik-paradize/ »}]
Festival Musique, Plein air et Machines spectaculaires festival musique
Mecanik Paradize 2026
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