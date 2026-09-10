Mecanik Paradize 2026, Halle de La Machine, Toulouse

Informations pratiques

Mecanik Paradize 2026 8 octobre – 7 novembre Halle de La Machine Haute-Garonne

De 35 € à 73 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T15:00:00+02:00 – 2026-10-08T23:55:00+02:00

Fin : 2026-11-07T15:00:00+01:00 – 2026-11-07T23:55:00+01:00

Du 8 au 11 octobre 2026, Mecanik Paradize revient à la Halle de La Machine en plein air à Toulouse. Venez vivre trois soirées et une journée exception Onelles, à l’occasion de la clôture du Pink Paradize Festival en co-production avec les Productions du Possible.

Découvrez la line up des trois soirs et la programmation arts de rue du dimanche. Le Dimanche, la programmation est gratuite.

Jeudi 8 Octobre

– Purple Disco Machine

– Selah Sue

– Caravan Palace

& Spectacle de Machine Vivantes, sur une scénographie de François Delaroziere

Vendredi 9 Octobre

– Paul Kalkbrenner

– Christoph

– Delaurentis

& Spectacle de Machine Vivantes, sur une scénographie de François Delaroziere

Samedi 10 Octobre

Takeover Collectif ORGANiK

– Azyr / BLK

– Clara Cuvé

– DYEN / LESSSS

– Øtta

– Rebekah

– SCHROTTHAGEN

– space 92 / Popof

– Turbulences

& Spectacle de Machine Vivantes, sur une scénographie de François Delaroziere

Dimanche 11 Octobre – Gratuit

– Plastic Monsters (spectacle tout Public)

+ Gendarmery (arts de rue)

+ Patrick De Valette (humour burlesque)

+ Arnaud Aymard (chanson)

+ DJ Mulot (boom)

Halle de La Machine 3, Avenue de l’Aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.halledelamachine.fr/evenements/mecanik-paradize/ »}]

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Mecanik Paradize 2026