Médiateurs ou imposteurs ?, Musée d’art et d’histoire, Château-Gontier-sur-Mayenne

Médiateurs ou imposteurs ? Samedi 23 mai, 19h15 Musée d’art et d’histoire Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Médiateurs ou imposteurs ?

Découvrez le musée avec nos médiateurs. Une visite guidée remplie de mensonges ! À vous de démêler le vrai du faux…

À 19h15 (45min)

Musée d’art et d’histoire 2 Rue Jean Bourré, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, France Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire 0243704274 https://patrimoine.chateaugontier.fr Les collections sont composées d’antiquités grecques et latines, de peintures françaises et hollandaises du XVIIe siècle, d’œuvres en lien avec l’histoire locale, de nombreux objets d’art, ainsi que d’une collection d’art contemporain, léguée par Pierre Logé en 1998. Le Musée expose également des œuvres déposées par l’État (musée du Louvre et Fond National d’Art Contemporain).

Le musée est installé dans l’Hôtel Fouquet, construit en 1618 par François Fouquet de la Bouchefollière, petit-cousin du célèbre surintendant de Louis XIV.

Médiateurs ou imposteurs ?

© Pays de Château-Gontier