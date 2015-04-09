Médiathèque de Saint-Lupicin Lectures Centre d’accueil spécialisé Coteaux du Lizon
Médiathèque de Saint-Lupicin Lectures Centre d’accueil spécialisé Coteaux du Lizon jeudi 9 avril 2026.
Coteaux du Lizon
Médiathèque de Saint-Lupicin Lectures
Centre d’accueil spécialisé 2 Rue de l’Espoir Coteaux du Lizon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 15:00:00
fin : 2026-04-09 16:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Médiathèque de Saint-Lupicin Lectures
Jeudi 09 avril à 15h
Un rendez-vous au centre du Haut-de-Versac pour des lectures, aux côtés des résidents.
Pour tous et toutes
Centre d’accueil spécialisé, 2 rue de l’Espoir Saint-Lupicin .
Centre d’accueil spécialisé 2 Rue de l’Espoir Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
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English : Médiathèque de Saint-Lupicin Lectures
L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Lectures Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-03-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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