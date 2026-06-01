Médiathèque La Pesse Discussions en anglais Médiathèque La Pesse
Médiathèque La Pesse Discussions en anglais Médiathèque La Pesse samedi 20 juin 2026.
La Pesse
Médiathèque La Pesse Discussions en anglais
Médiathèque 5 Rue de l’Épicéa La Pesse Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Médiathèque de la Pesse Discussions en anglais
Samedi 20 juin à 10h30
Temps d’échange en anglais, tous niveaux, dans une ambiance conviviale.
Pour tous et toutes | sur inscription .
Médiathèque 5 Rue de l’Épicéa La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
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English : Médiathèque La Pesse Discussions en anglais
L’événement Médiathèque La Pesse Discussions en anglais La Pesse a été mis à jour le 2026-06-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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