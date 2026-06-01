Médiathèque La Pesse Discussions en anglais Médiathèque La Pesse samedi 20 juin 2026.

La Pesse

Médiathèque La Pesse Discussions en anglais

Médiathèque 5 Rue de l’Épicéa La Pesse Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Médiathèque de la Pesse Discussions en anglais

Samedi 20 juin à 10h30

Temps d’échange en anglais, tous niveaux, dans une ambiance conviviale.

Pour tous et toutes | sur inscription .

Médiathèque 5 Rue de l’Épicéa La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

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English : Médiathèque La Pesse Discussions en anglais

L’événement Médiathèque La Pesse Discussions en anglais La Pesse a été mis à jour le 2026-06-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)