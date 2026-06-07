Médiathèques en folie ! Jeu Loups-Garous de Thiercelieux, Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY, Giromagny

Informations pratiques

Médiathèques en folie ! Jeu Loups-Garous de Thiercelieux Samedi 3 octobre, 14h30, 16h00 Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY Territoire de Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Tout public dès 9 ans – durée 1h.

De 9 à 106 ans, que vous soyez 8 ou 25, incarnez un villageois prêt à tout pour survivre… ou un loup-garou déterminé à tous les mordre !

Un jeu d’ambiance qui demande de l’intuition: rires et surprises garantis !

Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY 7 rue des casernes, 90200 Giromagny Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384290357 https://mediatheque90.territoiredebelfort.fr/ccvs/ Espace La Savoureuse regroupant:

– La médiathèque intercommunale

– Le centre socioculturel La Haute Savoureuse

– Le théâtre du Pilier Parking devant le bâtiment

Biblis en folie 2026

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