Médiathèques en folie ! Jeu Loups-Garous de Thiercelieux, Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY, Giromagny
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Giromagny - Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY · Giromagny
Informations pratiques
Médiathèques en folie ! Jeu Loups-Garous de Thiercelieux Samedi 3 octobre, 14h30, 16h00 Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY Territoire de Belfort
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Tout public dès 9 ans – durée 1h.
De 9 à 106 ans, que vous soyez 8 ou 25, incarnez un villageois prêt à tout pour survivre… ou un loup-garou déterminé à tous les mordre !
Un jeu d’ambiance qui demande de l’intuition: rires et surprises garantis !
Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY 7 rue des casernes, 90200 Giromagny Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384290357 https://mediatheque90.territoiredebelfort.fr/ccvs/ Espace La Savoureuse regroupant:
– La médiathèque intercommunale
– Le centre socioculturel La Haute Savoureuse
– Le théâtre du Pilier Parking devant le bâtiment
Biblis en folie 2026
©CCVS
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