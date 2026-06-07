Médiathèques en folie ! Rencontres et dédicaces avec 10 auteurs et illustrateurs locaux, Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY, Giromagny
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Giromagny - Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY · Giromagny
Informations pratiques
Médiathèques en folie ! Rencontres et dédicaces avec 10 auteurs et illustrateurs locaux Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY Territoire de Belfort
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Rencontres et dédicaces avec:
– Bénédicte Belpois
– Marie-Thérèse Boiteux
– Alba Delore
– Aurélie Enderlin
– Alexandra Roch
– Stéphane Péquignet
et pour la jeunesse:
– Nadine Debertolis
– Laurence Clément
– Benjamin Malet
– Marine Poirrier
Ventes sur place de leurs livres avec Le Jardin des mots et la librairie Le Chat Borgne
Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY 7 rue des casernes, 90200 Giromagny Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384290357 https://mediatheque90.territoiredebelfort.fr/ccvs/ Espace La Savoureuse regroupant:
– La médiathèque intercommunale
– Le centre socioculturel La Haute Savoureuse
– Le théâtre du Pilier Parking devant le bâtiment
Biblis en folie 2026
©CCVS
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