Médiathèques en folie ! Rencontres et dédicaces avec 10 auteurs et illustrateurs locaux, Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY, Giromagny

Informations pratiques

Médiathèques en folie ! Rencontres et dédicaces avec 10 auteurs et illustrateurs locaux Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY Territoire de Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Rencontres et dédicaces avec:

– Bénédicte Belpois

– Marie-Thérèse Boiteux

– Alba Delore

– Aurélie Enderlin

– Alexandra Roch

– Stéphane Péquignet

et pour la jeunesse:

– Nadine Debertolis

– Laurence Clément

– Benjamin Malet

– Marine Poirrier

Ventes sur place de leurs livres avec Le Jardin des mots et la librairie Le Chat Borgne

Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY 7 rue des casernes, 90200 Giromagny Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384290357 https://mediatheque90.territoiredebelfort.fr/ccvs/ Espace La Savoureuse regroupant:

– La médiathèque intercommunale

– Le centre socioculturel La Haute Savoureuse

– Le théâtre du Pilier Parking devant le bâtiment

Biblis en folie 2026

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