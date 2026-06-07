Médiathèques en folie! Spectacle « Les Misérables », Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY, Giromagny
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Giromagny - Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY · Giromagny
Informations pratiques
Médiathèques en folie! Spectacle « Les Misérables » Samedi 3 octobre, 17h30 Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY Territoire de Belfort
limité à 95 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Spectacle « Les misérables » par la compagnie les Batteurs de pavés
Tout public à partir de 6 ans – durée: 1h
Redécouvrez les Misérables de Victor Hugo dans une version surprenante, interactive et résolument déjantée !
Avec leur énergie clownesque et leur humour communicatif, les comédiens des Batteurs de pavés revisitent ce grand classique de la littérature pour le rendre accessible à tous. Un spectacle drôle, rythmé et participatif qui offre un regard léger et original sur cette oeuvre incontournable.
Réservation possible et conseillée en amont à la médiathèque ou le jour J selon places disponibles.
Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY 7 rue des casernes, 90200 Giromagny Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384290357 https://mediatheque90.territoiredebelfort.fr/ccvs/ [{« type »: « phone », « value »: « 0384290357 »}] Espace La Savoureuse regroupant:
– La médiathèque intercommunale
– Le centre socioculturel La Haute Savoureuse
– Le théâtre du Pilier Parking devant le bâtiment
Biblis en folie 2026
©CCVS
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