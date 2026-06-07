Médiathèques en folie! Spectacle « Safari à Paris », Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY, Giromagny
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Giromagny - Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY · Giromagny
Informations pratiques
Médiathèques en folie! Spectacle « Safari à Paris » Samedi 3 octobre, 13h30 Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY Territoire de Belfort
limité à 95 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T14:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T14:30:00+02:00
Spectacle de marionnettes en musique « Safari à Paris » par la Compagnie des contes perdus – tout public dès 3 ans – 45 minutes
Lorsqu’on décide de partir en safari, on imagine voyages, bagages, et surtout, animaux de la savane!
Mais les animaux de la savane, eux, où décident-ils de partir en Safari ?
À Paris…
Réservations possibles et conseillées à la médiathèque en amont ou directement sur place, selon places disponibles.
Début du spectacle à 13h30
Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY 7 rue des casernes, 90200 Giromagny Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384290357 https://mediatheque90.territoiredebelfort.fr/ccvs/ [{« type »: « phone », « value »: « 0384290357 »}] Espace La Savoureuse regroupant:
– La médiathèque intercommunale
– Le centre socioculturel La Haute Savoureuse
– Le théâtre du Pilier Parking devant le bâtiment
Biblis en folie 2026
©CCVS
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