Médiathèques en folie! Spectacle « Safari à Paris », Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY, Giromagny

Informations pratiques

Médiathèques en folie! Spectacle « Safari à Paris » Samedi 3 octobre, 13h30 Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY Territoire de Belfort

limité à 95 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T14:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T14:30:00+02:00

Spectacle de marionnettes en musique « Safari à Paris » par la Compagnie des contes perdus – tout public dès 3 ans – 45 minutes

Lorsqu’on décide de partir en safari, on imagine voyages, bagages, et surtout, animaux de la savane!

Mais les animaux de la savane, eux, où décident-ils de partir en Safari ?

À Paris…

Réservations possibles et conseillées à la médiathèque en amont ou directement sur place, selon places disponibles.

Début du spectacle à 13h30

Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse -90200 GIROMAGNY 7 rue des casernes, 90200 Giromagny Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384290357 https://mediatheque90.territoiredebelfort.fr/ccvs/ [{« type »: « phone », « value »: « 0384290357 »}] Espace La Savoureuse regroupant:

– La médiathèque intercommunale

– Le centre socioculturel La Haute Savoureuse

– Le théâtre du Pilier Parking devant le bâtiment

Biblis en folie 2026

©CCVS