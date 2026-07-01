Médiations flash à la Maison Poincaré, Maison Poincaré, Paris

Informations pratiques

Médiations flash à la Maison Poincaré Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Maison Poincaré Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:50:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:50:00+02:00

À l’occasion de cette édition des Journées européennes du Patrimoine, la Maison Poincaré, le musée où les maths prennent vie, ouvre ses portes gratuitement à toutes et tous.

Trois temps de médiations flash de 30 minutes chacune, seront proposées dans les espaces d’exposition du musée.

Maison Poincaré 11 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France 01 44 27 64 73 https://www.ihp.fr/fr/musee-maison-poincare Sur 900 m2 au cœur de Paris, découvrez l’influence des mathématiques sur notre société et dans notre quotidien ! Ce nouvel espace d’expositions et d’échanges au sein de l’Institut Henri Poincaré (CNRS & Sorbonne Université) est ouvert à tous et toutes. Il est dédié aux mathématiques et à leurs interactions, en particulier en lien avec d’autres disciplines : physique, biologie, sociologie, sciences du numérique, sciences de l’environnement et du climat, économie, philosophie, arts… Venez comprendre la démarche des chercheurs et chercheuses d’aujourd’hui et partez à l’exploration de l’histoire des mathématiques à travers les cultures et les arts. Horaires d’ouverture :

• lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 9h30 à 17h30,

• samedi de 10h à 18h,

• fermé le mercredi et le dimanche.

RER B station « Luxembourg »

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