Méditation de Pleine Conscience au bois de Vincennes – JEP 2026, Bois Vincennes, 75012 Vincennes, France, Vincennes

Informations pratiques

Méditation de Pleine Conscience au bois de Vincennes – JEP 2026 Samedi 19 septembre, 14h00 Bois Vincennes, 75012 Vincennes, France Val-de-Marne

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Je vous invite à un atelier d’exploration méditative en plein air : méditations guidées, mouvements, marche, et écoute de la nature. Un espace pour s’ouvrir, ressentir, et célébrer ensemble l’arrivée de l’automne.

Cet événement aura lieu au Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont, un lieu chargé d’histoire, marqué par l’exposition coloniale de 1907, ses pavillons et monuments qui témoignent du passé colonial français.

Participation libre – ouvert à tous

Au plaisir de vous retrouver nombreux pour ce moment de pratique et de partage.

Bois Vincennes, 75012 Vincennes, France Bois Vincennes, 75012 Vincennes, France Vincennes 94300 Domaine du Bois Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eco-nature.org/admin/content-manager/collectionType/api::activite.activite/9692 »}]

Célébrons ensemble l’équinoxe d’automne en plein air !

EcoNature