Méditation guidée Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac
Méditation guidée Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac samedi 11 avril 2026.
Méditation guidée
Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-28 14:30:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-28
Offrez-vous une pause pour ralentir et respirer. Cette méditation guidée vous aidera à apaiser votre système nerveux, revenir à vous-même et accueillir l’instant présent avec plus de sérénité. Avec Clémence Reznicek, thérapeute holistique*
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Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 49 09 courrier-mediatheque@haute-saintonge.org
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English :
Give yourself a break to slow down and breathe. This guided meditation will help you calm your nervous system, return to yourself and welcome the present moment with greater serenity. With Clémence Reznicek, holistic therapist*
L’événement Méditation guidée Jonzac a été mis à jour le 2026-03-27 par CDC de Haute Saintonge
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