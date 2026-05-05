Méditation soufie au jardin, Musée d’art et de Culture Soufis, Chatou

Méditation soufie au jardin Vendredi 5 juin, 16h30 Musée d’art et de Culture Soufis Yvelines

Tarif plein atelier : 15 €. Moins de 26 ans : 10 €. Demandeur d’emploi : 9.50 €. Bénéficiaire minima sociaux : 8 €. Personne en situation de handicap : 8€. Tarif accompagnateur PSH : 15 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Dans le jardin du musée, laissez-vous guider par des exercices simples de respiration, d’attention et de mouvements doux. Cette méditation vous invite à ralentir, à vous ancrer dans l’instant présent et à vous ouvrir à la sérénité du lieu, au cœur de la nature. Pensée comme une parenthèse apaisante, la séance offre un temps pour se recentrer, être à l’écoute de soi et des autres, et cultiver un sentiment de calme et de partage au cœur du jardin.

Aucun pré-requis. Accessible à tous.

Les ateliers de découverte de la méditation soufi au Musée d’Art et de Culture Soufis MTO® sont animés par des instructrices de cette discipline douce. Formées selon la méthode Tamarkoz®, elles apportent leur expérience et leur expertise pour offrir au public un moment de détente, hors du temps et des préoccupations du quotidien.

Lien vers la billetterie : https://www.macsmto.fr/activites/decouverte-de-la-meditation-soufie-au-jardin/

Musée d’art et de Culture Soufis 6 avenue des Tilleuls 78400 Chatou Chatou 78400 Les Bas de Chatou Yvelines Île-de-France 01 84 75 36 31 https://www.macsmto.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.macsmto.fr/activites/decouverte-de-la-meditation-soufie-au-jardin/ »}] [{« link »: « https://www.macsmto.fr/activites/decouverte-de-la-meditation-soufie-au-jardin/ »}] Venez découvrir le magnifique jardin du Musée d’Art et de Culture Soufis MTO®. Situé dans un hôtel particulier du XIXe siècle à Chatou, près de Paris, il présente une collection unique d’objets en lien avec le soufisme et d’œuvres d’art contemporain qui explorent les enseignements, l’histoire et la culture soufis. RER A Chatou-Croissy

Méditation soufie au jardin

©MACS MTO