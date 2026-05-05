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Méditation soufie au jardin, Musée d’art et de Culture Soufis, Chatou

Méditation soufie au jardin, Musée d’art et de Culture Soufis, Chatou

Méditation soufie au jardin, Musée d’art et de Culture Soufis, Chatou vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Musée d'art et de Culture Soufis

Adresse : 6 avenue des Tilleuls 78400 Chatou

Ville : 78400 Chatou

Département : Yvelines

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Tarif plein atelier : 15 €. Moins de 26 ans : 10 €. Demandeur d'emploi : 9.50 €. Bénéficiaire minima sociaux : 8 €. Personne en situation de handicap : 8€. Tarif accompagnateur PSH : 15 €.

Méditation soufie au jardin Vendredi 5 juin, 16h30 Musée d’art et de Culture Soufis Yvelines

Tarif plein atelier : 15 €. Moins de 26 ans : 10 €. Demandeur d’emploi : 9.50 €. Bénéficiaire minima sociaux : 8 €. Personne en situation de handicap : 8€. Tarif accompagnateur PSH : 15 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Dans le jardin du musée, laissez-vous guider par des exercices simples de respiration, d’attention et de mouvements doux. Cette méditation vous invite à ralentir, à vous ancrer dans l’instant présent et à vous ouvrir à la sérénité du lieu, au cœur de la nature. Pensée comme une parenthèse apaisante, la séance offre un temps pour se recentrer, être à l’écoute de soi et des autres, et cultiver un sentiment de calme et de partage au cœur du jardin.
Aucun pré-requis. Accessible à tous.

Les ateliers de découverte de la méditation soufi au Musée d’Art et de Culture Soufis MTO® sont animés par des instructrices de cette discipline douce. Formées selon la méthode Tamarkoz®, elles apportent leur expérience et leur expertise pour offrir au public un moment de détente, hors du temps et des préoccupations du quotidien.

Lien vers la billetterie : https://www.macsmto.fr/activites/decouverte-de-la-meditation-soufie-au-jardin/

Musée d’art et de Culture Soufis 6 avenue des Tilleuls 78400 Chatou Chatou 78400 Les Bas de Chatou Yvelines Île-de-France 01 84 75 36 31 https://www.macsmto.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.macsmto.fr/activites/decouverte-de-la-meditation-soufie-au-jardin/ »}] [{« link »: « https://www.macsmto.fr/activites/decouverte-de-la-meditation-soufie-au-jardin/ »}] Venez découvrir le magnifique jardin du Musée d’Art et de Culture Soufis MTO®. Situé dans un hôtel particulier du XIXe siècle à Chatou, près de Paris, il présente une collection unique d’objets en lien avec le soufisme et d’œuvres d’art contemporain qui explorent les enseignements, l’histoire et la culture soufis. RER A Chatou-Croissy
Méditation soufie au jardin

©MACS MTO

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