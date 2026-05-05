Visite à la loupe (gratuit), Musée d’art et de Culture Soufis, Chatou

Visite à la loupe (gratuit) 5 – 7 juin Musée d’art et de Culture Soufis Yvelines

Accès au jardin gratuit. ​

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du jardin du musée et observez la nature de près grâce à une loupe et un guide mis à votre disposition !

En famille, explorez le jardin du MACS MTO au cours d’une visite ludique et immersive. Munis de loupes, petits et grands sont invités à observer de plus près les plantes, insectes et autres habitants discrets du jardin. À l’aide des fiches fournies par le musée, apprenez à reconnaître ces petites merveilles de la nature et observez-les de près pour en découvrir les secrets. Une expérience sensorielle et pédagogique pour éveiller la curiosité des enfants comme des adultes, et porter un nouveau regard sur la biodiversité qui nous entoure.

Sur réservation : https://www.macsmto.fr/activites/jardin-a-la-loupe/.

Musée d’art et de Culture Soufis 6 avenue des Tilleuls 78400 Chatou Chatou 78400 Les Bas de Chatou Yvelines Île-de-France 01 84 75 36 31 https://www.macsmto.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.macsmto.fr/activites/jardin-a-la-loupe/ »}] [{« link »: « https://www.macsmto.fr/activites/jardin-a-la-loupe/ »}] Venez découvrir le magnifique jardin du Musée d’Art et de Culture Soufis MTO®. Situé dans un hôtel particulier du XIXe siècle à Chatou, près de Paris, il présente une collection unique d’objets en lien avec le soufisme et d’œuvres d’art contemporain qui explorent les enseignements, l’histoire et la culture soufis. RER A Chatou-Croissy

Visite à la loupe

©MACS MTO