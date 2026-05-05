Visite du jardin : les plantes médicinales, Musée d’art et de Culture Soufis, Chatou

Visite du jardin : les plantes médicinales 6 et 7 juin Musée d’art et de Culture Soufis Yvelines

​​Tarif plein visite guidée : 12,5 €. Moins de 26 ans : 10 €. Moins de 7 ans : gratuit. Demandeur d’emploi : 8 €. Bénéficiaire minima sociaux : 7 €. Personne en situation de handicap : gratuit. Tarif accompagnateur PSH : 5 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Au fil d’une déambulation dans le jardin du musée, cette visite propose une découverte des plantes médicinales, de leurs vertus et de leurs usages, dans une approche à la fois sensible et accessible.

Entre observation, transmission et expérience directe, les visiteurs sont invités à porter un regard attentif sur le vivant, à reconnaître les propriétés des plantes et à comprendre les liens qu’elles entretiennent avec le soin du corps et les équilibres naturels.

Dans la tradition soufie, la nature est souvent perçue comme un espace de connaissance et de transformation. Le jardin devient ainsi un lieu d’attention et d’écoute, où chaque plante peut être appréhendée non seulement pour ses qualités médicinales, mais aussi pour le lien subtil qu’elle tisse entre nature, soin et connaissance.

Lien vers la billetterie : https://www.macsmto.fr/activites/visite-du-jardin-les-plantes-medicinales/

Musée d’art et de Culture Soufis 6 avenue des Tilleuls 78400 Chatou Chatou 78400 Les Bas de Chatou Yvelines Île-de-France 01 84 75 36 31 https://www.macsmto.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.macsmto.fr/activites/visite-du-jardin-les-plantes-medicinales/ »}] [{« link »: « https://www.macsmto.fr/activites/visite-du-jardin-les-plantes-medicinales/ »}] Venez découvrir le magnifique jardin du Musée d’Art et de Culture Soufis MTO®. Situé dans un hôtel particulier du XIXe siècle à Chatou, près de Paris, il présente une collection unique d’objets en lien avec le soufisme et d’œuvres d’art contemporain qui explorent les enseignements, l’histoire et la culture soufis. RER A Chatou-Croissy

Visite commentée autour des plantes médicinales

©Frédéric Poletti