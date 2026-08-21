MÉDITERRANÉE : Ateliers culinaires, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Wervicq-Sud · Wervicq-Sud
Informations pratiques
MÉDITERRANÉE : Ateliers culinaires Samedi 3 octobre, 15h30, 17h00 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nord
Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Dans le cadre des Nuits des Bibliothèques spéciales « Méditerranée », deux ateliers vous feront découvrir la cuisine méditéranéenne. Avec l’aide de Véronique Bourfe-Rivière, passionnée de nature et de cuisine, vous apprendrez à préparer de bons petis plats méditérranéens.
Et après la cuisine, place à la dégustation des plats préparés lors d’un apéro participatif en fin de journée.
NB : Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Avenue des Sports, 59117 Wervicq-sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France 03.20.14.59.28 [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.14.59.28 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@wervicq-sud.com »}] Complexe Espace 2000, avenue des Sports, 59117 Wervicq-sud
Un atelier pratique pour cuisiner ensuite à la maison de bons plats méditerranéens
© Léna Didier / se-nourir.fr
À voir aussi à Wervicq-Sud (Nord)
- Adaptation du logement : Forum Santé Séniors de Wervicq-Sud, Salle Georges Straseele – Espace 2000, mairie de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud 1 octobre 2026
- MEDITERRANEE MON AMOUR, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud 2 octobre 2026
- Le régime méditerranéen, c’est quoi ?, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud 3 octobre 2026