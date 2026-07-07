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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

MEET AND TALK Machecoul-Saint-Même

jeudi 16 juillet 2026 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

MEET AND TALK

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :
2026-07-16

MEET AND TALK
Envie de pratiquer l’anglais tout en rencontrant de nouvelles personnes ? RDV à la Ginguette pour un apéro tandem linguistique dans un cadre convivial au bord de l’eau.   .

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire   bonjour@lgdge.fr

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English :

MEET AND TALK

L’événement MEET AND TALK Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Sud Retz Atlantique

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