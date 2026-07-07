AGENDA · Machecoul-Saint-Même
MEET AND TALK Machecoul-Saint-Même
jeudi 16 juillet 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
MEET AND TALK
Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 21:00:00
Date(s) :
2026-07-16
MEET AND TALK
Envie de pratiquer l’anglais tout en rencontrant de nouvelles personnes ? RDV à la Ginguette pour un apéro tandem linguistique dans un cadre convivial au bord de l’eau. .
Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire bonjour@lgdge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
MEET AND TALK
L’événement MEET AND TALK Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Sud Retz Atlantique
À voir aussi à Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique)
- SPECTACLE Machecoul-Saint-Même 7 juillet 2026
- STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS Machecoul-Saint-Même 9 juillet 2026
- VISITE GOURMANDE AVEC REPAS Machecoul-Saint-Même 9 juillet 2026
- CONCERT Machecoul-Saint-Même 10 juillet 2026
- FETE DU 13 JUILLET Machecoul-Saint-Même 13 juillet 2026