Meet&Climb – Découverte de l’escalade en blocs, Parc Chuit, Lancy
jeudi 10 septembre 2026 · Parc Chuit · Lancy
Informations pratiques
Meet&Climb – Découverte de l’escalade en blocs Jeudi 10 septembre, 15h00 Parc Chuit
CHF 0.-, Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T15:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T15:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:30:00+02:00
Lors de ce Meet&Climb d’automne organisé par Tchili Easy Learning, découvrez l’escalade en bloc et diverses autres animations pour les enfants.
- Une animation toutes les 30 minutes entre 15h et 17h30 (5 animations au total)
- Places limitées à 6 enfants maximum par animation
- Dès 5 ans
- Chaussons prêtés dans la mesure du stock disponible
- Activité inclusive
- Inscriptions demandéespour faciliter l’organisation.
En cas de nécessité d’aménagement ou d’encadrement spécifique, nous vous demandons de prendre contact avec nous préalablement afin que nous puissions prendre les mesures nécessaires.
Parc Chuit Chemin des Erables 17-19, 1213 Petit-Lancy Lancy 1212 Petit-Lancy Genève [{« type »: « email », « value »: « association+chuit@tchili.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41782327478 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tchili.ch/meet-and-climb »}] [{« link »: « https://book.tchili.ch/en/activity/sept-10-2026-meet-and-climb-playful-introduction-to-climbing-at-the-parc-chuit-boulders/ »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/fr/activity/meet-and-climb-10-sept-26-rencontre-et-decouverte-escalade-gratuite-au-parc-chuit/ »}]
Initiation à l’escalade en bloc par le jeu au Parc Chuit & rencontre avec l’association Tchili Easy Learning.
©KB, Tchili Easy Learning
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