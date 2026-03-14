Meeting aérien de Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz
Meeting aérien de Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz samedi 16 mai 2026.
Meeting aérien de Saint-Jean-de-Luz
Baie de Saint Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Début du spectacle à partir de 16h
Cette année encore, pour la 30e édition de ce spectaculaire spectacle, ce sont près d’une centaine de personnes qui représenteront nos armées sur ce meeting aérien pilotes, mécaniciens, chauffeurs, techniciens… et pas moins de 18 aéronefs. C’est un spectacle de plus de 3h auquel vous aurez la chance d’assister avec Parachutistes, hélitreuillage, hélicoptère, voltige, A400M, Falcon50, Rafale Marine, Canadaire, Patrouille de France…
Programme et liste susceptibles d’évaluer jusqu’au dernier moment. .
Baie de Saint Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
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L’événement Meeting aérien de Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque