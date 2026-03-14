Meeting aérien de Saint-Jean-de-Luz

Baie de Saint Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Début du spectacle à partir de 16h

Cette année encore, pour la 30e édition de ce spectaculaire spectacle, ce sont près d’une centaine de personnes qui représenteront nos armées sur ce meeting aérien pilotes, mécaniciens, chauffeurs, techniciens… et pas moins de 18 aéronefs. C’est un spectacle de plus de 3h auquel vous aurez la chance d’assister avec Parachutistes, hélitreuillage, hélicoptère, voltige, A400M, Falcon50, Rafale Marine, Canadaire, Patrouille de France…

Programme et liste susceptibles d’évaluer jusqu’au dernier moment. .

Baie de Saint Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

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English : Meeting aérien de Saint-Jean-de-Luz

L’événement Meeting aérien de Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque