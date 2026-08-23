MEETING COX Parking Richelieu Est Île des loisirs Agde

Informations pratiques

Agde

MEETING COX

Parking Richelieu Est Île des loisirs LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Le Meeting Cox Toujours est non seulement une exposition de voitures, mais aussi une véritable fête pour les passionnés de VW.

Cet événement attire des participants de toute la France et même d’autres pays européens, créant une atmosphère conviviale et festive.

Les passionnés de voitures anciennes y trouvent un lieu de rencontre idéal pour admirer des véhicules uniques mais aussi échanger et célébrer la culture automobile autour de la marque Volkswagen

Samedi 12 septembre

9h00 > 12h30 exposition des véhicules. Parking d’Hyper U. Espace Grand Cap. Agde

9h00 > 23h00 exposition des véhicules et animations. Parking Richelieu Est / Ile des Loisirs. Le Cap d’Agde

17h30 balade sur la commune d’Agde

20h30 exposition des véhicules, soirée Clowns et Cirque , déguisements et véhicules décorés, soirée DJ. Parking Richelieu Est / Ile des Loisirs. Le Cap d’Agde

Dimanche 13 septembre

9h00 > 17h30 exposition des véhicules, et à partir de 15h, défilé et remise des prix du concours de beauté. Parking Richelieu Est / Ile des Loisirs. Le Cap d’Agde

#TEMPSFORT .

Parking Richelieu Est Île des loisirs LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 21 79 09 webmaster@cox-toujours.fr.vu

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English :

The Meeting Cox Toujours is not only a car show, but also a true celebration for VW enthusiasts.

L’événement MEETING COX Agde a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34