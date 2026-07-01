Mégas Lotos Association Handirose’s Saint-Christophe-sur-Roc
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Christophe-sur-Roc
Informations pratiques
Saint-Christophe-sur-Roc
Mégas Lotos Association Handirose’s
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-02
Deux jours de Méga loto organisés par l’Association Handirose’s Handirose’s, une ambiance conviviale et surtout une belle occasion de soutenir une belle association. .
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73
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English : Mégas Lotos Association Handirose’s
L’événement Mégas Lotos Association Handirose’s Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-07-23 par CC Val de Gâtine