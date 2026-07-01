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AGENDA · Saint-Christophe-sur-Roc

Mégas Lotos Association Handirose’s Saint-Christophe-sur-Roc

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Christophe-sur-Roc

Mégas Lotos Association Handirose’s Saint-Christophe-sur-Roc

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Montplaisir
Ville
79220 Saint-Christophe-sur-Roc
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Christophe-sur-Roc

Mégas Lotos Association Handirose’s

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-02

Deux jours de Méga loto organisés par l’Association Handirose’s Handirose’s, une ambiance conviviale et surtout une belle occasion de soutenir une belle association.   .

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73 

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English : Mégas Lotos Association Handirose’s

L’événement Mégas Lotos Association Handirose’s Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-07-23 par CC Val de Gâtine

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