Informations pratiques

Saint-Christophe-sur-Roc

Mégas Lotos Association Handirose’s

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-02

Deux jours de Méga loto organisés par l’Association Handirose’s Handirose’s, une ambiance conviviale et surtout une belle occasion de soutenir une belle association. .

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73

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English : Mégas Lotos Association Handirose’s

L’événement Mégas Lotos Association Handirose’s Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-07-23 par CC Val de Gâtine