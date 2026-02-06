Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez Place Maurice Rajon Huez
Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez Place Maurice Rajon Huez dimanche 12 juillet 2026.
Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez
Place Maurice Rajon Pic Blanc Huez Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Vous aimez courir en descente ?!
Lancez vous dans la première course de Trail de haute montagne 100% descendante, participez à la Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez !
.
Place Maurice Rajon Pic Blanc Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez
Do you like running downhill?
Take part in the first 100% downhill high-mountain trail race, the Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez!
L’événement Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez Huez a été mis à jour le 2026-02-03 par Alpe d’Huez Tourisme