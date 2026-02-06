Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez Place Maurice Rajon Huez

Megavalanche Trail de l'Alpe d'Huez Place Maurice Rajon Huez dimanche 12 juillet 2026.

Début : 2026-07-12
2026-07-12

Vous aimez courir en descente ?!

Lancez vous dans la première course de Trail de haute montagne 100% descendante, participez à la Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez !
English : Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez

Do you like running downhill?

Take part in the first 100% downhill high-mountain trail race, the Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez!

