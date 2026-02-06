Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez Place Maurice Rajon Huez

Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez

Place Maurice Rajon Pic Blanc Huez Isère

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

2026-07-12

Vous aimez courir en descente ?!



Lancez vous dans la première course de Trail de haute montagne 100% descendante, participez à la Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez !

Place Maurice Rajon Pic Blanc Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

English : Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez

Do you like running downhill?



Take part in the first 100% downhill high-mountain trail race, the Megavalanche Trail de l’Alpe d’Huez!

