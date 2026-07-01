MEKTOUB OPEN AIR Sète
samedi 11 juillet 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
MEKTOUB OPEN AIR
Chai des Moulins Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Mélange de tradition et de modernité avec double dose d’énergie, de joie et de vibes.
C’est le retour des Sète Open Air avec les talentueux.ses Azul & Kbira, les fondateur·ice·s de Mektoub, qui seront réunis derrière les platines. Un voyage sonore entre les frontières, music swana , afro bass, gqom, baile funk et bien plus encore…
Mélange de tradition et de modernité avec double dose d’énergie, de joie et de vibes. .
Chai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie
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English : MEKTOUB OPEN AIR
A blend of tradition and modernity, with a double dose of energy, joy, and good vibes.
L’événement MEKTOUB OPEN AIR Sète a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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