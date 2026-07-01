Informations pratiques

Sète

MEKTOUB OPEN AIR

Chai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Mélange de tradition et de modernité avec double dose d’énergie, de joie et de vibes.

C’est le retour des Sète Open Air avec les talentueux.ses Azul & Kbira, les fondateur·ice·s de Mektoub, qui seront réunis derrière les platines. Un voyage sonore entre les frontières, music swana , afro bass, gqom, baile funk et bien plus encore…

Mélange de tradition et de modernité avec double dose d’énergie, de joie et de vibes. .

Chai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : MEKTOUB OPEN AIR

A blend of tradition and modernity, with a double dose of energy, joy, and good vibes.

L’événement MEKTOUB OPEN AIR Sète a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau