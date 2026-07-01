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AGENDA · Sète

MEKTOUB OPEN AIR Sète

samedi 11 juillet 2026 · Sète

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
Chai des Moulins
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Tarif

Sète

MEKTOUB OPEN AIR

Chai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Mélange de tradition et de modernité avec double dose d’énergie, de joie et de vibes.
C’est le retour des Sète Open Air avec les talentueux.ses Azul & Kbira, les fondateur·ice·s de Mektoub, qui seront réunis derrière les platines. Un voyage sonore entre les frontières, music swana , afro bass, gqom, baile funk et bien plus encore…
Mélange de tradition et de modernité avec double dose d’énergie, de joie et de vibes.   .

Chai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie  

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English : MEKTOUB OPEN AIR

A blend of tradition and modernity, with a double dose of energy, joy, and good vibes.

L’événement MEKTOUB OPEN AIR Sète a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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