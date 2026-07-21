Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Mélanie Baligand Exposition d’illustrations

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-02 13:30:00

fin : 2026-12-19 17:30:00

Date(s) :

2026-12-02

L’exposition consacrée à Mélanie Baligand invite à découvrir l’univers fascinant du livre animé et de l’ingénierie papier.

Diplômée des Gobelins l’École de l’image, elle travaille depuis de nombreuses années dans l’édition et développe des créations où illustrations, découpes et mécanismes de papier donnent vie aux récits.

À travers ses réalisations inspirées de grands contes tels que Le Petit Chaperon rouge, La Belle et la Bête ou Les Trois Petits Cochons, le visiteur explore un savoir-faire mêlant imagination, précision technique et émerveillement.

Une exposition idéale pour petits et grands, à la rencontre d’un art qui transforme chaque page en expérience visuelle et sensorielle. .

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

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English : Mélanie Baligand Exposition d’illustrations

L’événement Mélanie Baligand Exposition d’illustrations Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité