Mélanili des livres jeunesse La Mauvaise Herbe Eymet
mercredi 26 août 2026 · La Mauvaise Herbe · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Mélanili des livres jeunesse
La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 16:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Avis à nos jeunes lecteur.ices des lectures jeunesses seront proposées une fois par mois à la librairie par Mélanie !
On vous invite à faire le plein de magie, d’aventures et de rires avec nous !
La lecture sera suivie d’un goûter partagé.
C’est gratuit et sans réservation (conseillé à partir de 3 ans). .
La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 lamauvaiseherbe.lib@protonmail.com
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English : Mélanili des livres jeunesse
L’événement Mélanili des livres jeunesse Eymet a été mis à jour le 2026-07-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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