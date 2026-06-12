Méli-méninges médiathèque Périgueux

Périgueux

Méli-méninges

médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Ateliers jeux et défis cérébraux .

médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45

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English :

L’événement Méli-méninges Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux