MÉLISSA & FRED PARENTS STUDIO 55 Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MÉLISSA & FRED PARENTS

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-26 21:15:00

Date(s) :

2026-11-05 2026-11-26

On en appelle à tous les parents, jeunes parents, parents d’ados, grands-parents, parents d’enfant unique, de famille nombreuse ou recomposée.

Darons, daronnes, expérimentés ou en devenir, en bref, parent ou non, ce spectacle est fait pour vous !

Avant on avait des principes, aujourd’hui on a des enfants … Mélissa et Fred parlent de la parentalité sans complexe et surtout, avec beaucoup d’humour !

Sans langue de bois, ce spectacle retranscrit tout ce qu’on n’ose pas toujours dire à voix haute, vous en ressortirez en vous disant que vous n’êtes pas tout seul…

Un spectacle dans la lignée de leurs vidéos (+ de 80 millions de vues sur les réseaux).

Profitez des dates toulousaines avant leur tournée ! 20 .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

We call on all parents, young parents, parents of teenagers, grandparents, parents of only children, large families or blended families.

L’événement MÉLISSA & FRED PARENTS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE