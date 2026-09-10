MÉLISSA & FRED PARENTS STUDIO 55 Toulouse
jeudi 5 novembre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
MÉLISSA & FRED PARENTS
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-26 21:15:00
Date(s) :
2026-11-05 2026-11-26
On en appelle à tous les parents, jeunes parents, parents d’ados, grands-parents, parents d’enfant unique, de famille nombreuse ou recomposée.
Darons, daronnes, expérimentés ou en devenir, en bref, parent ou non, ce spectacle est fait pour vous !
Avant on avait des principes, aujourd’hui on a des enfants … Mélissa et Fred parlent de la parentalité sans complexe et surtout, avec beaucoup d’humour !
Sans langue de bois, ce spectacle retranscrit tout ce qu’on n’ose pas toujours dire à voix haute, vous en ressortirez en vous disant que vous n’êtes pas tout seul…
Un spectacle dans la lignée de leurs vidéos (+ de 80 millions de vues sur les réseaux).
Profitez des dates toulousaines avant leur tournée ! 20 .
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
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English :
We call on all parents, young parents, parents of teenagers, grandparents, parents of only children, large families or blended families.
L’événement MÉLISSA & FRED PARENTS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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