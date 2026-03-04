Mélodies zen, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Mélodies zen Samedi 23 mai, 10h30 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T11:00:00+02:00

Venez découvrir histoires et sonorités japonaises, et partagez un doux moment parent enfant.

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/melodies-zen »}]

Venez découvrir histoires et sonorités japonaises, et partagez un doux moment parent enfant.

© Pixabay