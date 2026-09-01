Melting Pommes Bourg de Mesquer Mesquer
dimanche 27 septembre 2026 · Bourg de Mesquer · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Melting Pommes
Bourg de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Stands de dégustation de pommes et beignets, ateliers autour de la pomme (démonstration scientifique autour de la pomme), atelier de modelage et de peinture. Activités et animations autour de la pomme.
Restauration type banquet par le Central Café. Crêpes et galettes. .
Bourg de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire locaminamesquer@gmail.com
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English :
L’événement Melting Pommes Mesquer a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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