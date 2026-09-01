Melting Pommes Bourg de Mesquer Mesquer

Informations pratiques

Mesquer

Melting Pommes

Bourg de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Stands de dégustation de pommes et beignets, ateliers autour de la pomme (démonstration scientifique autour de la pomme), atelier de modelage et de peinture. Activités et animations autour de la pomme.

Restauration type banquet par le Central Café. Crêpes et galettes. .

Bourg de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire locaminamesquer@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Melting Pommes Mesquer a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44