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AGENDA · Ouessant

Melus Moudez Balade découverte des plantes médicinales et comestibles ADAPTÉE PMR Ouessant

jeudi 27 août 2026 · Ouessant

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Plage de Yusin
Ville
29242 Ouessant
Département
Finistère
Tarif

Ouessant

Melus Moudez Balade découverte des plantes médicinales et comestibles ADAPTÉE PMR

Plage de Yusin Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :
2026-08-27

Rendez-vous à la pointe de Pern pour le départ de la balade, sur inscription.
Tarif participation libre & consciente   .

Plage de Yusin Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16 

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English :

L’événement Melus Moudez Balade découverte des plantes médicinales et comestibles ADAPTÉE PMR Ouessant a été mis à jour le 2026-08-22 par OT OUESSANT

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