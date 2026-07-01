AGENDA · Ouessant
Melus Moudez Balade magie des plantes et plantes magiques Ouessant
dimanche 26 juillet 2026 · Ouessant
Informations pratiques
Ouessant
Melus Moudez Balade magie des plantes et plantes magiques
Keranchas Ouessant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Rendez-vous à Keranchas pour le départ de la balade, sur inscription.
Tarif participation libre & consciente .
Keranchas Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Melus Moudez Balade magie des plantes et plantes magiques Ouessant a été mis à jour le 2026-07-17 par OT OUESSANT
À voir aussi à Ouessant (Finistère)
- Melus Moudez Balade Usages culinaires des plantes comestibles & Atelier cuisine Ouessant 24 juillet 2026
- Melus Moudez Balade Usages culinaires des plantes comestibles suivi d’un atelier Ouessant 24 juillet 2026
- Découverte de la vie du bord de mer Parc Naturel Marin d’Iroise Ouessant 30 juillet 2026
- Festival des Musiciennes Ouessant 3 août 2026
- Les balades dessinées avec Lucie, illustratrice Formule Le Bourg Ouessant 7 août 2026