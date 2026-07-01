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AGENDA · Ouessant

Melus Moudez Balade magie des plantes et plantes magiques Ouessant

dimanche 26 juillet 2026 · Ouessant

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Keranchas
Ville
29242 Ouessant
Département
Finistère
Tarif

Ouessant

Melus Moudez Balade magie des plantes et plantes magiques

Keranchas Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Rendez-vous à Keranchas pour le départ de la balade, sur inscription.
Tarif participation libre & consciente   .

Keranchas Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16 

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English :

L’événement Melus Moudez Balade magie des plantes et plantes magiques Ouessant a été mis à jour le 2026-07-17 par OT OUESSANT

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