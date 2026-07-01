Informations pratiques

Ouessant

Melus Moudez Balade Usages culinaires des plantes comestibles suivi d’un atelier

CEMO Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Rendez-vous au CEMO pour le départ de la balade, sur inscription (60€/adulte).

Balade suivi d’un atelier Cuisine & crusine des plantes sauvages et d’une dégustation.

Inscription avant le 21 juillet 20H30. .

CEMO Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16

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English :

L’événement Melus Moudez Balade Usages culinaires des plantes comestibles suivi d’un atelier Ouessant a été mis à jour le 2026-07-17 par OT OUESSANT