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AGENDA · Ouessant

Melus Moudez Balade Usages culinaires des plantes comestibles suivi d’un atelier Ouessant

vendredi 24 juillet 2026 · Ouessant

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
CEMO
Ville
29242 Ouessant
Département
Finistère
Tarif

Ouessant

Melus Moudez Balade Usages culinaires des plantes comestibles suivi d’un atelier

CEMO Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Rendez-vous au CEMO pour le départ de la balade, sur inscription (60€/adulte).
Balade suivi d’un atelier Cuisine & crusine des plantes sauvages et d’une dégustation.
Inscription avant le 21 juillet 20H30.   .

CEMO Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16 

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English :

L’événement Melus Moudez Balade Usages culinaires des plantes comestibles suivi d’un atelier Ouessant a été mis à jour le 2026-07-17 par OT OUESSANT

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