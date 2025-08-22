Memento Mori Claquettes et Compagnies Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Memento Mori Claquettes et Compagnies

Samedi 31 octobre 2026 à partir de 20h30. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Dans le cadre du Festival Voix des Suds Contes, Danses, Claquettes Américaines et Piano

Il était une fois une âme… L’âme descend sur terre et découvre une vie, un corps avec ses limites… un 31 octobre…

Puis elle va retrouver le chemin lumineux de la joie et de la liberté grâce à la voix du conteur et les sonorités musicales. Conter, jouer, danser pour conjurer la peur, célébrer les rythmes et cycles de la vie, suivre les mouvements de l’âme les pieds sur terre, le regard vers le ciel, inspirée par les contes provençaux qui ont traversé les générations.



Répertoire musical classique, jazz et fantaisies musicales dans lesquels seront repris la danse macabre de Saint Saëns, Milhaud, les musiques de la Nouvelle Orléans et des compositions originales



Conteur Jean Guillon



Pianiste et compositrice Claudine François



Danses, claquettes américaines (Tap dance) Isabelle Gastaldi .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 15 96 62 contact@amisdesaintvictor.com

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English :

As part of the Voix des Suds Festival—Stories, Dances, American Tap Dance, and Piano

%AB Once upon a time, there was a %E2me? %BB The soul descends to Earth and discovers a life, a body with its limitations… on October 31…

L’événement Memento Mori Claquettes et Compagnies Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille