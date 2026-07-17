Mémoire en images : les lauréats de la rephotographie, Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées, Pau

Informations pratiques

Mémoire en images : les lauréats de la rephotographie 18 mai – 30 septembre 2027 Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-18T13:30:00+02:00 – 2027-05-18T17:30:00+02:00

Fin : 2027-09-30T13:30:00+02:00 – 2027-09-30T17:30:00+02:00

Exposition du 18 mai au 30 septembre 2027

À travers cette exposition, l’Usine des tramways met à l’honneur les regards singuliers des lauréats et participants du concours de rephotographie. En revisitant des images d’archives, ces photographes ont su capter les transformations d’un lieu, d’un paysage et d’un territoire en mouvement.

Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées Usine des tramways, avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559213057 https://archives.agglo-pau.fr/ Les Archives communautaires Pau Béarn Pyrénées à l’Usine des tramways conservent les archives publiques de la communauté d’agglomération, des communes qui la composent et des établissements chargés d’une mission de service public. Elles sont consultables uniquement en salle de lecture ou sur le site internet. L’accès aux archives est gratuit. Stationnement : Parking à proximité

parking de la Gare payant (longue durée), avenue Gaston Lalanne, 64000 Pau. 173 places, dix place équipées de borne de recharge électrique, 4 places PMR. Gratuit les 30 première minutes.

parking Rives du Gave, 5 avenue Léon Heïd, 64000 Pau – gratuit

Bus : le Fébus (ligne F) passe toutes les 8 minutes et relie l’hôpital à la gare en 6 km.

Exposition du 18 mai au 30 septembre 2027

©archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées