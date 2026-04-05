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« Mémoire et création », ateliers artistiques avec Camille Bleu Valentin Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes

« Mémoire et création », ateliers artistiques avec Camille Bleu Valentin Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes

« Mémoire et création », ateliers artistiques avec Camille Bleu Valentin Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Fonds documentaire Tissé Métisse

Adresse : 2Bis Boulevard Léon Bureau

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-05-30

Fin : 2026-05-30

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 15:00 – 16:30
Gratuit : oui  Tout public 

En résonance avec l’exposition « Libres ! Vies et combats contre l’esclavage », des ateliers de pratiques artistiques seront menés par Camille Bleu Valentin, artiste plasticienne. Ces ateliers proposent une approche de la sérigraphie, autour des indiennes de traie et de l’héritage contemporain de l’histoire de l’esclavage et de la colonisation.Ces ateliers seront suivis d’un goûter à partager.

Fonds documentaire Tissé Métisse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 74 75 13 https://fondsdoc.tisse-metisse.org/ 02 40 74 75 13


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