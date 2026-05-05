Mémoire et justice – quand la loi reconnaît un crime contre l’humanité, CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, Bordeaux
Mémoire et justice – quand la loi reconnaît un crime contre l’humanité, CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, Bordeaux mercredi 13 mai 2026.
Mémoire et justice – quand la loi reconnaît un crime contre l’humanité Mercredi 13 mai, 19h00 CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T19:00:00+02:00 – 2026-05-13T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T19:00:00+02:00 – 2026-05-13T21:00:00+02:00
Au-delà des mots, comment mesurer les impacts concrets de cette reconnaissance ?
Table ronde
En partenariat avec le Barreau de Bordeaux, l’Université de Bordeaux, l’Université Paris Diderot et le laboratoire CESSMA
Un évènement « Journées de la mémoire«
CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-de-la-memoire-memoires-des-esclavages-de-labolition-des-resistances-et-des »}]
Dans le cadre des 25 ans de la loi dite Taubira, un échange à trois voix pour interroger les effets du droit lors d’une reconnaissance comme un crime contre l’humanité. jmbx26 journées de la mémoire
Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval
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