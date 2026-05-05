Mémoires et résiliences, Marché des Douves, Bordeaux

Mémoires et résiliences Samedi 23 mai, 19h00 Marché des Douves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Soirée performance

Compagnie Fabre/Sènou et Compagnie Vincent Harisdo

Un évènement « Journées de la mémoire«

Marché des Douves 4 Rue des Douves, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-de-la-memoire-memoires-des-esclavages-de-labolition-des-resistances-et-des »}]

Soirée artistique et citoyenne mêlant projection de documentaire, danse et échanges citoyens pour faire de la mémoire des esclavages un espace vivant et de responsabilité pour le présent et l’avenir. jmbx26 journées de la mémoire

Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval