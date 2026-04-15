Mémoires vivantes, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux

Mémoires vivantes 19 – 30 mai Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T16:00:00+02:00 – 2026-05-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:00:00+02:00

Par : Mexicanos en Bordeaux

Cette installation participative propose de mettre en lumière l’histoire récente de la communauté mexicaine à Bordeaux, à travers des souvenirs intimes, des objets, des portraits et des récits, afin de constituer une archive vivante et collective. L’œuvre est conçue comme un espace de rencontre, où les parcours individuels dialoguent avec l’histoire diplomatique entre la France et le Mexique ainsi qu’avec les dynamiques migratoires contemporaines dans les Caraïbes et en Amérique latine, ici à Bordeaux.

Dans le cadre des 200 ans de relations diplomatiques entre la France et le Mexique.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Installation participative mettant en lumière l’histoire récente de la communauté mexicaine à Bordeaux. Mexique SALC