Mémorial de la France combattante : visite guidée « Sculpter les récits de la France combattante », Mémorial du Mont-Valérien, Suresnes

Informations pratiques

Mémorial de la France combattante : visite guidée « Sculpter les récits de la France combattante » 19 et 20 septembre Mémorial du Mont-Valérien Hauts-de-Seine

Gratuit – sur inscription. Accessible à partir de 10 ans et aux personnes à Mobilité Réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, sur le thème « Patrimoine en danger », (re)découvrez le mémorial de la France combattante, voulu par le général de Gaulle et inauguré le 18 juin 1960, à travers ses 16 hauts reliefs qui ornent sa façade. Que représentent-ils ? Quels discours illustrent-ils ? En faisant la part belle à l’art, ils transmettent une certaine vision de la Résistance, selon des interprétations mythologiques, militaires, républicaines ou religieuses. Mais ces bronzes exposés à ciel ouvert depuis plus de 60 ans portent aussi les marques du temps, tout comme la flamme de la Résistance, le monument aux fusillés, la clairière et le parcours du souvenir, dont le végétal et le minéral demandent une attention constante, ou encore les graffitis des fusillés, aujourd’hui suivis de près. Cette visite est également l’occasion d’aborder le travail discret de restauration et d’entretien qui permet à ce patrimoine sculpté de rester lisible pour les générations futures, et fidèle à sa vocation commémorative.

Rendez-vous au 1 av. du professeur Léon Bernard pour la visite guidée de 11h – Attention cette visite ne donne pas accès à l’intérieur de la forteresse.

Pour la visite de la forteresse et du lieu de mémoire il n’y a pas besoin de réservation,et l’entrée se fait sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité via la forteresse militaire 1 avenue du Colonel Delestrée.

Mémorial du Mont-Valérien Avenue du Professeur Léon-Bernard 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Mont-Valérien Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 28 46 35 https://for.onac-vg.fr/hauts-lieux-memoire-necropoles/memorial-du-mont-valerien https://fr-fr.facebook.com/M%C3%A9morial-du-Mont-Val%C3%A9rien-311498756000795/ [{« type »: « email », « value »: « resa.hautslieux-idf@onacvg.fr »}] Lieu de culte médiéval devenu forteresse militaire au cours de XIXème siècle, le Mont-Valérien a été le principal lieu d’exécution de résistants et d’otages en France par l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

La multiplicité des parcours des 1008 fusillés, nous permet aujourd’hui d’en décrire la diversité. Après la guerre, le site est choisi pour honorer la mémoire des morts pour la France de 1939 à 1945, et, le 18 juin 1960, le général de Gaulle y inaugure le Mémorial de la France combattante.

Ces hommes, assassinés parce qu’ils étaient résistants, otages, Juifs ou communistes sont autant de rappels à notre histoire qui firent naturellement de ce site le premier des Hauts lieux de la mémoire nationale du ministère des Armées, aujourd’hui géré par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. Le Mont Valérien est situé avenue du Professeur Léon Bernard, en face de la place de l’Abbé Franz Stock, à Suresnes (Hauts-de-Seine). Le centre d’accueil n’est pas visible depuis la place. Se situant dans un renfoncement à gauche de la Croix de Lorraine, il est nécessaire de s’avancer jusqu’à elle pour le voir.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, sur le thème « Patrimoine en danger », (re)découvrez le mémorial de la France combattante, voulu par le général de Gaulle et inauguré le 18 juin à…

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