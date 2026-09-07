Visite de l’usine d’eau potable du Mont-Valérien, Usine d’eau potable du Mont-Valérien, Suresnes

Informations pratiques

Visite de l’usine d’eau potable du Mont-Valérien 19 et 20 septembre Usine d’eau potable du Mont-Valérien Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À la fin juin, alors que la France connaissait une deuxième vague de chaleur, la production et la distribution d’eau potable de Sénéo ont battu des records, passant d’une moyenne de 105 000 à près de 150 000 m3 / jour. A la fin de l’été, le pays connaît une sécheresse quasi inédite.

Mais d’où vient l’eau du robinet, comment passe-t-on de « l’eau brute » à l’eau potable ? Découvrez-le au cours de la visite de l’usine du Mont-Valérien. Au programme : les différentes étapes de la potabilisation : du dégrillage à la chloration.

L’accès n’est pas possible pour les personnes à mobilité réduite.

Les enfants sont autorisés à partir de 8 ans

Événement gratuit, sur inscription. Merci de vous munir des numéros de carte d’identité des personnes que vous inscrivez.

Usine d’eau potable du Mont-Valérien 105, route des Fusillés de la Résistance 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Liberté Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.seneo.fr/ https://www.instagram.com/seneo92/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.seneo.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-visites-de-lusine-du-mont-valerien/ »}] L’usine de production d’eau potable du Mont-Valérien a été construite en 1906

À la fin juin, alors que la France connaissait une deuxième vague de chaleur, la production et la distribution d’eau potable de Sénéo ont battu des records, passant d’une moyenne de 105 000 à près de…

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