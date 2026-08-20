Mémorial de la Shoah-Centre Culturel Jules-Isaac, Centre culturel Jules Isaac, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Mémorial de la Shoah-Centre Culturel Jules-Isaac Dimanche 20 septembre, 10h00 Centre culturel Jules Isaac Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ancienne synagogue construite en 1862, elle a été restaurée en 2013 pour devenir un centre culturel et pédagogique dédié à la l’histoire, la mémoire et la culture juive, mais aussi à la sensibilisation au rôle des Justes durant la Seconde Guerre mondiale. Un siècle et demi d’histoire sont rattachés à ce lieu unique de Clermont-Ferrand, rattaché au Mémorial de la Shoah.

Centre culturel Jules Isaac 20 rue des Quatre Passeports, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473358272 https://centre-jules-isaac.org Inaugurée une première fois en 1862, la synagogue ferme ses portes en 1963, car le bâtiment nécessitant de lourds travaux de rénovation.

Cette synagogue unique en Auvergne, ré-inaugurée le 1er décembre 2013 après restauration,à l’initiative de Sabino Moustacchis, président fondateur; est aujourd’hui un espace culturel et pédagogique, dédié à la mémoire des Justes parmi les nations auvergnats, où tradition et modernité se rencontrent afin de préserver la culture juive, la mémoire et la transmission aux jeunes générations.

Ancienne synagogue construite en 1862, elle a été restaurée en 2013 pour devenir un centre culturel et pédagogique dédié à la l’histoire, la mémoire et la culture juive, mais aussi à la au rôle des à…

© Ville Clermont-Ferrand