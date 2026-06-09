Mémorielles balnéaires Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
Mémorielles balnéaires Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage vendredi 7 août 2026.
Châtelaillon-Plage
Mémorielles balnéaires
Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Claude GUIBERT vous donne rendez-vous pour les Mémorielles balnéaires, une immersion dans l’histoire et les grandes transformations de Châtelaillon-Plage à l’occasion des 130 ans de la commune.
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Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
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English :
Claude GUIBERT invites you to Les Mémorielles balnéaires, an immersion in the history and major transformations of Châtelaillon-Plage to mark the town?s 130th anniversary.
L’événement Mémorielles balnéaires Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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