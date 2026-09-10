MENACE CHORALE THEATRE GARONNE Toulouse
jeudi 11 mars 2027 · THEATRE GARONNE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
MENACE CHORALE
THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-11 20:00:00
fin : 2027-03-16 22:00:00
Date(s) :
2027-03-11 2027-03-13 2027-03-15
Après son premier et brillant spectacle Heimweh / Mal du pays, Gabriel Sparti revient avec sa nouvelle création. Une plongée absurde et incisive dans les mécaniques du fascisme.
Quel risque peut-il y avoir à réunir une chorale amateure en préparation d’un grand concert ? À priori aucun, l’occasion est belle et joyeuse de faire revivre des chants traditionnels et d’en partager la culture… à condition que la cheffe d’orchestre ne fasse pas partie d’un projet culturel européen aux fins bien plus ambitieuses ! C’est ce glissement, infime et progressif, qui intrigue Gabriel Sparti, optant pour un théâtre musical dans la veine de Christoph Marthaler. De l’insouciance heureuse à l’autoritarisme, le metteur en scène s’inspire de véritables détournements qui ont transformé le folklore en propagande fasciste. Une pièce aussi drôle que terrifiante sur les menaces qui planent autour de nous. 10 .
THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Following his brilliant debut performance, *Heimweh / Mal du pays*, Gabriel Sparti returns with his new production. An absurd and incisive exploration of the mechanics of fascism.
L’événement MENACE CHORALE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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