Hanvec

Menez Meur en breton

Domaine du Menez Meur Hanvec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Que signifie donc Menez Meur ? Comment prononcer ce nom de famille en breton ? Comment dit-on “canard colvert” ? Avec Margaux, de l’association Brezhoneg e Bro Rouzic, venez vous initier à la langue bretonne au travers d’ateliers ludiques à Menez Meur !

Par le chant, le jeu, la lecture d’albums, le vocabulaire de la nature, il y a tant à découvrir ou à redécouvrir.

Pour petits et grands, peu importe votre niveau de pratique du breton.

Animation en continu. .

Domaine du Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

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English : Menez Meur en breton

L’événement Menez Meur en breton Hanvec a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS