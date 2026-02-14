Menez Meur en breton Hanvec
Menez Meur en breton Hanvec samedi 11 juillet 2026.
Hanvec
Menez Meur en breton
Domaine du Menez Meur Hanvec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Que signifie donc Menez Meur ? Comment prononcer ce nom de famille en breton ? Comment dit-on “canard colvert” ? Avec Margaux, de l’association Brezhoneg e Bro Rouzic, venez vous initier à la langue bretonne au travers d’ateliers ludiques à Menez Meur !
Par le chant, le jeu, la lecture d’albums, le vocabulaire de la nature, il y a tant à découvrir ou à redécouvrir.
Pour petits et grands, peu importe votre niveau de pratique du breton.
Animation en continu. .
Domaine du Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71
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English : Menez Meur en breton
L’événement Menez Meur en breton Hanvec a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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